هذه تفاصيل "النحات" الذي يجمع باسل خياط وأمل بوشوشة للمرة الثالثة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت بعض تفاصيل مسلسل "النحات" المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني المقبل بالتكشف شيئا فشيئا، وهو العمل الذي يجمع الفنان السوري باسل خياط، بالفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، للمرة الثالثة بعدما اجتمعا سويا في مسلسلي "الإخوة" و"العراب".

وعن تفاصيل العمل، تبين أن أحداث المسلسل ستدور حول جريمة قتل تقع في ملهى ليلي تديره الشخصية التي تلعب دورها بوشوشة، وهي امرأة صاحبة سمعة سيئة، وتربطها علاقة بوالد الشخصية التي يلعبها الفنان باسل خياط، فيما تلعب الفنانة ليا بو شعيا دور تلميذة خياط، وتتصاعد الأحداث بشكل تدريجي حول الجريمة.

ومن المتوقع أيضا أن يجسد خياط أكثر من شخصية في العمل ضمن إطار تشويقي متصاعد.

والمسلسل من تأليف الكاتبة السورية بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي السميري، وإنتاج "أي سي ميديا" لصاحبها المخرج الأردني إياد الخزوز، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم أبرزهم ندى أبو فرحات، وفادي ابرهيم، بالإضافة إلى يارا قاسم، دارينا الجندي، كارول عبود وإيلي متري.

وعلى صعيدٍ آخر، يستعد الفنان السوري باسل خياط لعرض مسلسله "عهد الدم" على منصة شاهد، والذي يشارك في بطولته الفنانة نادين تحسين بك، والفنان الشاب بلال الحمور، بالإضافة للفنانة ليا مبادري وعدد من النجوم.

وينتمي العمل إلى فئة المسلسلات العشائرية، ويروي قصة زوج وأب يحب عائلته بشكل كبير، ويتعرض لحادث سير يتسبب بمقتل ابنة رجل عصابة.

Advertisements

وبالتالي يقرر رجل العصابة الانتقام من خياط عن طريق تحويله إلى قاتل، وهو ما يضطر إلى فعله من أجل حماية أسرته؛ ما يدخله بالعديد من المشاكل والأحداث المثيرة.

يشار إلى أن باسل خياط شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الكاتب" إلى جانب اللبنانية دانييلا رحمة، وعدد من نجوم الفن في لبنان وسوريا.

وكان خياط حقق نجاحا كبيرا في الدراما المصرية، بعد مشاركته في مسلسل "30 يوما" إلى جانب الفنان أسر ياسين، مشكلا لنفسه قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر، ليشارك بعدها في مسلسل "الرحلة" إلى جانب ريهام عبدالغفور وعدد من النجوم، فيما غاب الموسم الماضي عن الدراما المصرية، ولم يتم الكشف حتى اللحظة فيما إذا كان سيتواجد في رمضان المقبل أم سيغيب للموسم الثاني على التوالي.