أمينة خليل بطلة مسلسل قصير في رمضان المقبل

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""الخليج 365"" من بيروت: تُطل الفنانة أمينة خليل في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "اتجاه عكسي" المؤلف من 15 حلقة وتجمعها بطولته مع هاني عادل، عمر السعيد، شيرين رضا، هالة صدقي وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويبدأ في الأسبوع المقبل تصوير هذا العمل الذي تكتبه مريم نعوم وتُخرجه مريم أبو عوف. إلا أن حلقاته التي تكفي فقط حتى منتصف شهر الصوم، سيقابلها من الشركة المنتجة نفسها مسلسل آخر يتألف من 15 حلقة بعنوان "جمجوم وفيديو" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز ومصطفى يوسف وإخراج إسلام خيري. ويجمع في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد سلام، على أن يتم عرض العملين بشكلٍ متتابع في شهر رمضان.

هذا وانتهت "خليل" من تصوير ثلاثة أفلام جديدة دُفعةً واحدة. أولها "صاحب المقام" مع يسرا، آسر وثانيها "توأم روحى" مع حسن الرداد وثالثها "حظر تجول" مع إلهام شاهين. علماً أن فيلمها "لصّ بغداد" يستمر في دور العرض السينمائية.