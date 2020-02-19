شكرا لقرائتكم خبر عن "أمح الدولى" يغنى "بنت الجيران" بصحبة حسن شاكوش مع بسمة وهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الإعلامية بسمة وهبة مع مشجع النادى الأهلى الشهير من أصحاب الاحتياجات الخاصة، "أمح الدولى"، ومغنى المهرجانات حسن شاكوش، وهم يغنون جميعا أغنية "بنت الجيران"، والتي نالت شهرة واسعة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وظهر "أمح الدولى" جالسا على رجل شاكوش الذى كان حريصا أن يعلم أمح كلمات أغنية بنت الجيران، بتفاعل واضح من الإعلامية بسمة وهبة.

وعلق أمح على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على "انستجرام" وتيك توك قائلا: "انتظرونا.. أقوى حلقة فى مصر النجم العالمى.. واخويا.. حسن شاكوش.. فيرس المهرجان".

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حسن شاكوش، تصدر بأغنية "بنت الجيران" الترند في تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود"، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث الاستماع، التى نالت شهرة كبيرة فى الفترة الاخيرة.





مطرب المهرجانات حسن شاكوش، نشر صورة من موقع موقع ساوند كلاود الشهير، وعلق قائلاً :"الحمدلله اغنية بنت الجيران رقم 1 على العالم ع السوند" وذلك وفقا للأكثر استماعا خلال أسبوع.

وتقدم عدد من المحامين، أمس الثلاثاء، بلاغ للنائب العام حمل رقم 10066 عرائض النائب العام، للمطالبة بالتحقيق الفورى فى الجرائم التى ارتكبها المطرب حسن شاكوش (صاحب أغنية بنت الجيران)، وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه قد خالف القانون مما يوجب عقابه وفقا للمواد 178؛ 278 من قانون العقوبات، وكذلك المواد 1؛ 14 من القانون 10 لسنه 1961 والمادتين 3 ؛6 من القانون 63 لسنه 1976 الخاص بحظر الخمور، وذلك لدعوته عن الخمور داخل أغنيته (بنت الجيران) وتحريص الشباب على تعاطى المخدرات والتحريض على الفجور.