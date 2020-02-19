شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت سلمى حايك عن استخدامها " البوتبوكس" بشكل over ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمي سلمي حايك أن ترد على أحد مرتادي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك بعد أن علق على صورها حول حقنها الكثير من "البوتوكس"، وهو ما استفزها وجعلها ترد فورا على التعليق.



سلمى حايك سلمى حايك

كتب المعجب على صورة سلمى حايك ذات الـ ( 53 عاما ) والتي نشرتها منذ عدة ساعات: " الكثير من البوتوكس .. غير مطلوب يا سلمى" ، وقامت النجمة بدورها بالرد عليه: " لم استخدم " البوتوكس " ، لكن أشكرك على النصيحة لأنني كنت أفكر ربما حان الوقت لذلك " ، و كانت سلمى تظهر في الصورة الـ Selfie التي التقطتها و هي مرتدية " مايوه " و يظهر بالخلفية أحد الشواطئ الساحرة .

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تعليق سلمي حايك تعليق سلمي حايك

يذكر أن سلمى حايك هزت العالم مؤخرا بعد حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 و الذي أقيم منذ عدة أيام ، حيث ظهرت سلمى بفستان ذو تصميم مذهل و فخم و الذي حمل توقيع دار أزياء " Gucci" و الذي تحول لحط تركيز الكثير من المعنيين بالأزياء و الموضة ، و قد وصل سعر الفستان إلى 3170 جنيها إسترلينيا أي ما يعادل 76 ألف جنيه مصرى.