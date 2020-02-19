مطفي ومكسور.. صديق عمر نجيب يكشف آخر موقف جمعهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، الفنان الشاب عمر نجيب، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وكتب المذيع عليان حسن بقناة النيل الرياضية، عبر حسابه بموقع فيسبوك:"الصديق المحترم الفنان والمذيع عمر نجيب، قابلته من أسبوع كان خارج من الحمام متوضئ و كان شكله حزين ومكسور ومطفي".

وتابع: "سلمت عليه وبقول له مالك يا عمر مش عوايدك، قال لي (معلش الحاجة والدتي توفاها الله) قلت له البقاء لله يا عمر الله يرحمها يا حبيبي".

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واستكمل: "دلوقت لسه صاحي لقيت خبر وفاتك يا عمر، لم تنتظر كثيرا للقاء أمك، الله يرحمك ويجمعك بها في الفردوس الأعلى".

عمر نجيب شارك بعدد من الاعمال الفنية، أبرزها "شنطة حمزة"، "جوز ماما"، "أحزان مريم"، كما قدم عددا من البرامج بقطاع القنوات المتخصصة، منها قناة نايل لايف، الذي قدم من خلالها برنامج "هو وهي"، وانتقل لتقديم البرامج بعدها بقناة الأسرة والطفل.