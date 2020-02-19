وفاة الفنان الشاب عمر نجيب‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، المذيع والفنان الشاب عمر نجيب، بعد تعرضه لأزمة قلبية.
وكانت والدة "عمر" قد رحلت عن عالمنا منذ شهر، ودخل بعدها في حالة نفسية سيئة، ومن المقرر تشييع جثمانه ظهر اليوم من مسجد التوحيد بالعبور.
عمر نجيب قدم عددا من الأعمال الفنية، أبرزها "شنطة حمزة"، و"جوز ماما"، كما قدم عددا من البرامج بقطاع القنوات المتخصصة، منها قناة نايل لايف، الذي قدم من خلالها برنامج "هو وهي"، وانتقل لتقديم البرامج بقناة الأسرة والطفل.
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