محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "الفلوس" إيرادات قدرها 44 مليون 180 ألف 165 جنيه، وذلك بعد 8 أسابيع بدور العرض السينمائي. ويتنافس الفيلم مع 5 أفلام أخرى، هي "لص بغداد"، "رأس السنة"، "بنات ثانوي"، "دماغ شيطان"، "يوم وليلة". وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي، وقد حقق الفيلم نجاحا جماهيريا. فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "الفلوس" بعد 8 أسابيع بدور العرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.