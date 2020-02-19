إيرادات ضعيفة.. "دماغ شيطان" في ذيل القائمة بعد 4 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "دماغ شيطان"، إيرادات ضعيفة بشباك التذاكر، منذ طرحه بدور العرض السينمائي منذ 4 أسابيع. ويأتي الفيلم في ذيل قائمة الأفلام المنافسة، وهي "لص بغداد"، "الفلوس"، "رأس السنة"، "ينات ثانوي"، يوم وليلة". الفيلم حقق حتى الآن إيرادات قدرها 83 ألف 271 جنيه فقط. "دماغ شيطان" بطولة رانيا يوسف، باسم سمرة، سلوى خطاب، أشرف طلبة، نادية خيري، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.

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