بعد تهديدها بالانتحار.. شريف منير: "منى فاروق ممثلة شاطرة "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

دعم النجم شريف منير الفنانة منى فاروق، بعد تصريحاتها أول أمس في بث مباشر، تحدثت فيه عن تفكيرها في الانتحار، بسبب شعورها بأنها منبوذة من المجتمع، وعدم حصولها على فرصة عمل في مجال التمثيل أو غيره.

وكتب شريف منير عبر حسابه على إنستجرام: "منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد لو اشتغلت معاها".

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وتفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع مبادرة الفنان شريف منير لدعم الفنانة الشابة.

وواجهت الفنانة الشابة أزمة كبيرة عقب انتشار مقاطع فيديو خادشة لها، وتم القبض عليها وأخلي سبيلها مؤخرًا.