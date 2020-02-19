تراند اليوم : محمد رمضان: أشعر بالاضطهاد بسبب انتمائي لأسرة بسيطة



دخل الفنان المصري محمد رمضان، في سلسلة ازمات مؤخرًا، وصلت إلى القضاء المصري، وهو ما دفعه للخروج والإعلان إلى أنه يتعرض لحرب ممنهجة لأنه من الطبقة البسيطة، حسب قوله.

وواجه رمضان أزمة مع الطيار المصري الذي تسبب في إيقافه بشكل نهائي عن الطيران، ورفع الأخير دعوى قضائية ضده يطالبه بتعويض 25 مليون جنيه.

كما وقع في أزمة مع صاحب مطعم ناصر البرنس الشهير بمصر، بعد أن صور مشاهد من فيلمه الجديد داخل المطعم دون استئذان صاحبه الذي تعرض للتهديد من طرف المنتج عندما استعلم عن الأمر، فضلًا عن قرار نقابة الموسيقيين بعدم منحه تصريح غناء مرة أخرى.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على "إنستجرام" :«جمهوري وأهلي وناسي انتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي زي مابعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها بعرفكم لأن انتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي».

وأضاف:"وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات .. والسبب هو ان لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية .. والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم".

وتابع:"زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه ان مش أي حد يغلط يتم إقافه مدى الحياة العقوبة فعلا قاسية جداً انما مش قصدي الطيار خالص".

وأكمل:"والدليل ان كل الطيارين اللي سمحه بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم إقافهم أسبوع واحد حتى ..ومع ذلك لما شوفت أنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احتراماً لكم .. ثقتي في الله ثم فيكم ان الظلم لا ينتصر أبداً".