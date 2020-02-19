تراند اليوم : «فوق الركبة».. رانيا يوسف بفستان مثير والنشطاء:«ارحمينا الجو برد»

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أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل بعد ظهورها بفستان مثير اعتبره البعض جريئًا، خلال مشاركتها فى العرض الخاص الذى أقيم أمس لفيلم "صندوق الدنيا".
وظهرت رانيا يوسف بفستان أبيض قصير "فوق الركبة"، وبإطلالة جريئة، بجانب الفنان باسم سمرة وخالد الصاوي وعدد من نجوم الفيلم الذى تنافس به فى موسم نصف العام وذلك بعد فشل فيلمها الأخير "دماغ شيطان"، والذي شاركها البطولة فيه أيضا الفنان باسم سمرة ولكن الفيلم تم رفعه من دور العرض بسبب فشل تحقيقه لنجاح بدور العرض.
وأعاد رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صور رانيا يوسف، موجهين لها انتقادات حادة وساخرة في نفس الوقت بسبب قصر الفستان، حيث ربطه البعض ببرودة الطقس.
وقال أحد المعلقين:« فوق الركبة؟ حرام عليكي ارحمينا الجو برد واحنا شباب ولابسين 10 حاجات وبردانيين"، بينما قال آخر :" هي الفساتين بتاعتك كلها صيفي ولا أيه؟".