بالأرقام.. بنات ثانوى يتفوق على يوم وليلة في الإيرادات

تفوق فيلم بنات ثانوي على فيلم يوم وليلة في الإيرادات فعلى الرغم من طرحهما في آن واحد إلا إن إيرادات كل منهما تختلف بشكل شاسع، فتجاوزت إيرادات فيلم بنات ثانوي السبع ملايين بينما اقتربت إيرادات فيلم يوم وليلة للثلاثة ملايين فقط وذلك بعدطرحهما في دور العرض بسبع أسابيع.
حقق فيلم بنات ثانوي في أسبوعه السابع فقط 373.280 بإجمالي إيرادات وصلت ل7.375.534، بينما وصل إيرادات فيلم يوم وليلة في الأسبوع السابع ايضًا 21.600 بإجمالي إيرادات 2.807.446 فقط.
يذكر أن فيلم بنات ثانوي من بطولة كل من جميلة عوض، هدى المفتي، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، مايان السيد وغيرهم الكثير من نجوم الفن، الفيلم من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمود كامل. أما فيلم يوم وليلة فهو من بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع وغيرهم، الفيلم من تأليف يحيى فكري ومن إخراج أيمن مكرم.
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