يستعد الفنان تامر حسني لحفله الغنائي بمشاركة المغني العالمي إيكون، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العالمي JTTX في جدة.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 27 فبراير، وسيشاركأيضا في هذه الليلة 17 موسيقي على مسرحين في يوم واحد، وذلك على مسرح استاد الجوهرة في جدة.
يذكر ان تامر حسني يعيشحالة من النشاط الفني وخاصة الحفلات حيث يستعد لحفله الغنائي مع الفنانة نانسي عجرم في إحدى المنتزهات الشهيرة في مدينة الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر بتاريخ 28 فبراير، بالإضافة إلى حفله على مسرح المنارة بالتجمع الخامس في شهر مارس.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني والعالمي إيكون على مسرح واحد في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.