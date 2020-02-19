تامر حسني والعالمي إيكون على مسرح واحد في جدة

يستعد الفنان تامر حسني لحفله الغنائي بمشاركة المغني العالمي إيكون، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العالمي JTTX في جدة.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 27 فبراير، وسيشارك

أيضا في هذه الليلة 17 موسيقي على مسرحين في يوم واحد، وذلك على مسرح استاد الجوهرة في جدة.

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يذكر ان تامر حسني يعيش

حالة من النشاط الفني وخاصة الحفلات حيث يستعد لحفله الغنائي مع الفنانة نانسي عجرم في إحدى المنتزهات الشهيرة في مدينة الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر بتاريخ 28 فبراير، بالإضافة إلى حفله على مسرح المنارة بالتجمع الخامس في شهر مارس.