بالفيديو.. ساندي تنتصر على معاناتها خلال كليب "على خشبة المسرح"

طرحت الفنانة ساندي أغنيتها الجديدة "على خشبة المسرح" مساء أمس، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: أسامة محرز، ألحان:محمد يحيى، توزيع، كريم عبد الوهاب،

وقد حصل الكليب على أكثر من 17 ألف مشاهدة، تحكي فيه عن الضغوطات الفنية التي تعرضت لها خلال مسيرتها وكيف انتصرت عليها.

يذكر أن "على خشبة المسرح" هي الأغنية الرابعة في ألبوم ساندي الجديد "اتنين في واحدة"، حيث طرحت مسبقاً "طبع الشتا، زي التمثال، كان عادي"، وحققوا مشاهدات عالية على يوتيوب، ومن المتوقع أن تطرح الألبوم كاملاً خلال الفترة المقبلة.