طرحت الفنانة ساندي أغنيتها الجديدة "على خشبة المسرح" مساء أمس، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: أسامة محرز، ألحان:محمد يحيى، توزيع، كريم عبد الوهاب،وقد حصل الكليب على أكثر من 17 ألف مشاهدة، تحكي فيه عن الضغوطات الفنية التي تعرضت لها خلال مسيرتها وكيف انتصرت عليها.
يذكر أن "على خشبة المسرح" هي الأغنية الرابعة في ألبوم ساندي الجديد "اتنين في واحدة"، حيث طرحت مسبقاً "طبع الشتا، زي التمثال، كان عادي"، وحققوا مشاهدات عالية على يوتيوب، ومن المتوقع أن تطرح الألبوم كاملاً خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ساندي تنتصر على معاناتها خلال كليب "على خشبة المسرح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.