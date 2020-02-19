ممثلة مصرية تدخل المستشفى مع إبنتها وزوجها يطلب الدعاء لهما

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​عمر خورشيد​ عن دخول زوجته الممثلة المصرية ​ياسمين الجيلاني​ وإبنتهما إلى المستشفى منذ يومين، إذ لا تزالان ترقدان داخلها، وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"إذا سمحتم، مراتي و بنتي محجوزين في المستشفي بقالهم يومين، انا مش عايز حد يتصل او يكومنت او اي حاجة لو سمحت عينك جت علي البوست، ادعيلهم بالشفاء العاجل".

وأثار خورشيد بكلامه هذا قلق المتابعين، الذين تساءلوا عن طبيعة مرضهما، إذ أنه لم يكشف أية تفاصيل عنه.

يشار إلى أن خورشيد والجيلاني كانا رزقا بطفلتهما الأولى إيما في العام 2017 وذلك بعد عامين على زواجهما في العام 2015.

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