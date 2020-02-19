خاص الفن- وائل جسار أمام كاميرا فادي حداد في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - يستعد المخرد فادي حداد لتصوير فيديو كليب جديد للفنان اللبناني ​وائل جسار​ وذلك الاسبوع المقبل حسب ما علم موقع الخليج 365 ويؤكد فادي انه سيظهر وائل بصورة جديدة تليق بنجوميته ومحبة الناس له وفكرة جديدة ايضا. يبتعد كل المخرجين تقريباً عن تصوير أعمال جديدة في هذه الفترة في لبنان نظرا للظروف الصعبة التي نعيشها، وتعليقا على هذا الموضوع كان قد اكد المخرج فادي حداد في حديث خاص مع موقع الخليج 365، انه أجّل العديد من الاعمال التي كان سيوقعها في الفترة المقبلة، ابرزها فيلم سينما جديد وعدد من الفيديو كليبات العربية، وقال :"من المستحيل حاليا ان نفكر بتصوير مشروع جديد، التركيز هو على ثورتنا على امل ان نجد حلولا قريبة، وان يصل صوتنا".

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