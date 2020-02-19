أديل تتسبب بهجوم عارضة أزياء على هؤلاء

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت عارضة الأزياء العالمية ​تشارلي هاورد​ الأشخاص الذين يشجعون اأديل بعد أن خسرت وزنها، معلقة بالقول: "خسارة اديل لوزنها أمر لا يخصنا. عندما تتناقشوا بهذا الأمر فأنتم ترسلون رسالة بأن النحف أمر ايجابي ويجب أن نحتفل به".

الجدير ذكره ان أديل فاجأت متابعيها مؤخرا في أحدث ظهور لها بعد اختفائها لفترة. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للفنانة البالغة من العمر 31 عاماً، وبدت رشيقة و نحيفة حتى ان البعض كاد لا يعرفها بسبب التغير الجذري الذي قامت به.

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