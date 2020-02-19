ميرنا وليد - بيروت - أعاد المتابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية تداول مقطع فيديو من برنامج "Star Academy"، ظهر فيه كل من الفنان السوري ​ناصيف زيتون​والفنانة العراقية ​رحمة رياض​، وعدد من زملائهم المشتركين حينها.

وظهرت رياض في الفيديو وهي تؤدي مقطع من موال عراقي، بعد أن طلب منها زملائها ذلك، الامر الذي تفاعل معه المتابعون بشكل كبير الذين أثنوا على صوتها وأدائها.

ومن ناحية أخرى، علّق البعض الآخر من المتابعين على التغيرات التي طرأت على شكل وإطلالة كل من زيتون ورياض، مؤكدين على أنهما إزدادا جمالاً.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو قديم لـ ناصيف زيتون ورحمة رياض من "Star Academy" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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