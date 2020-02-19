الطاهي الخاص بالأميرة ديانا يكشف المرض الذي كانت تعاني منه

ميرنا وليد - بيروت - كشف الطاهي الخاص بالأميرة ديانا، دارين مكغرادي، عن الأطعمة التي كانت لا تنفك عن تناولها، وهزيمتها لأحد الأمراض قبل وفاتها في عام 1997.
وروى مكغرادي كيف غيّرت الأميرة ديانا أسلوبه في الطهي، من إعداده للصلصات الثقيلة إلى الأكل الصحي، وقان إن الأميرة ديانا، التي ظل يعمل معها لمدة 4 سنوات في تسعينيات القرن الماضي، كانت تطلب منه إعداد طبقها المفضل، وهو "الفلفل الحلو المحشو"، مشيراً إلى أنها كانت تطلب منه طهوه عدة مرات في الأسبوع، وتتناوله في بعض الأحيان معه داخل المطبخ.
وأكد مكغرادي أنه تعاون مع الأميرة ديانا في حربها ضد مرض "البوليميا"، المعروف بالشره المرضي، إذ قالت له في إتفاقها معه للقضاء عليه: "دارين، أنت ستعتني بالتخلص من كل الدهون في طعامك، بينما سأعتني أنا بالتخلص من الكربوهيدرات داخل صالة الألعاب الرياضية.
وتابع: "وفقا لهذا الاتفاق بيني وبين أميرة ويلز، فقد تغير أسلوب طبخي تماما، فإبتعدت تماماً عن إعداد الكريمات الثقيلة والصلصات الغنية، وإستبدلتها بالطعام الصحي، وكان الفلفل المحشو واحداً من أطباق ديانا المفضلة، التي كانت تتناوله بمعدل مرتين أو ثلاثة أسبوعياً".
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