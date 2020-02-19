فارس كرم يوضح حقيقة زواجه

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر زواج الفنان اللبناني ​فارس كرم​، أوضح الاخير الموضوع، نافياً بشكل قاطع.

وجاء ذلك بردّه على إحدى المتابعات عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، والتي سألته قائلةً:"فارس عندي سؤال هل صحيح خبر زواجك . نعم ام لا"، فردّ قائلاً:"لا و كلا ومستحيل".

ومن ناحية أخرى، كان إحتفل مؤخراً كرم بعيد ميلاده، وتلقى الكثير من المعايدات كان من بينها معايدة الفنانة اللبنانية إليسا له ، وكتبت عبر حسابها على :"كل سنة وتضلك أطيب وأنضف قلب وتضل حولك الناس الحلوة متلك. بتمنالك الصحة لإلك ولكل اللي بتحبن، وتضلك ناجح ومليان فرح".

وبدوره ردّ كرم على معايدة إليسا قائلاً: "دايما بقول انك انضف شخص تعرفت علاي.. الله يديم عليكي نعمة الصحة والنجاح وتضلي دايماً ملكة للاحساس وملكة بقلوب محبينك وانا منهم".

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