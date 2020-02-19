جينا ديوان تعلن خطوبتها من حبيبها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد 5 شهور من إعلانهما عن انتظارهما لطفلهما الأول، أعلنت الممثلة والراقصة الأمريكية من أصولٍ لبنانية ​جينا ديوان​ وحبيبها الممثل ​ستيف كازي​ عن خطبتهما عبر صفحاتهما الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر كلاً منهما صورة ظهرا فيها بلقطة رومنسية وهما يقبلان بعض وكانت جينا ترتدي في إصبعها خاتم خطبتها الأنيق الذي يتوسطه ماسة كبيرة الحجم، وعلقت جينا على الصورة: "حياة الحب والنمو معك .. لديك قلبي"، بينما علّق كازي بمقطع من أغنية Let It Breathe لفرقة الروك Water Liars قائلًا: "عندما تستيقظي كل صباح، سأقبل وجهك بابتسامة لم يرها أحد على الإطلاق، سأقبل عينيكِ وسأخبرك أني قد أحببتك كل هذه السنوات".

يذكر أن ديوان كانت متزوجة من الممثل الأمريكي تشاننغ تاتوم منذ عام 2009 ولديهما ابنة، وانفصلا نهائيًا بعد زواج استمر 9 سنوات، وكانت الأسباب التي أدت للانفصال أن بينهما خلافات يصعب حلها وكثرة مشاحنات، بالإضافة إلى أنهما أصبحا منشغلان عن بعضهما بسبب جداول أعمالهما.