جوزيف عطية يحفّز الطلاب على تحقيق أهدافهم في لبنان-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - حضر الفنان اللبناني ​جوزيف عطية​ كضيف شرف حفل إطلاق مسابقة " ​AAA MADRASATI​ " التي تقيمها "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" للسنة الأولى، في ثانوية بعقلين الرسمية في الشوف، محفزاً الطلاب على تحقيق أهدافهم في لبنان.

حضر الحفل نائب رئيس بلدية بعقلين الأستاذ فيصل حماده ممثلاً رئيس بلدية بعقلين الأستاذ عبد الغصيني وأعضاء مجلس البلدية ولجنة سيدات بعقلين وجمعية الأنماء الاقتصادي.

وألقت رئيسة المؤسسة السيدة ​إيناس الجرمقاني​ كلمة شكرت فيها بدايةً النائب السابق وليد بيك جنبلاط على دعمه لهذه المسابقة لإيمانه بطاقات أبناء الشوف ولبنان، وقالت: "علينا أن نحلم وأن نظل مؤمنين بوطننا وأن نرفع اسم الشوف، فهناك أسماء كثيرة من منطقتنا حلقت ونجحت ورفعت راية النجاح عالياً حتى في الخارج".

وأضافت:"لقد استطعنا كمؤسسة الحصول على 7 منح من الجامعات التي نتعاون معها في مسابقة IAAF AWARDS، وهي جامعة الروح القدس الكسليك، جامعة القديس يوسف، جامعة البلمند، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة سيدة اللويزة والجامعة اللبنانية العربية التي نشكر دعمها وثقتها بطلاب ثانويات الشوف".

يذكر أن "AAA MADRASATI" هي مسابقة لثانويات الشوف الرسمية لأفضل مشروع قابل للتنفيذ وهدفه تحسين معيشة الشباب في الشوف، أكان من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية الخ.، حيث ستقدم المؤسسة ثلاث جوائز ماديةبقيمة ثلاث ملايين ليرة لبنانية للرابح الأول ومليونا ليرة لبنانية للرابح الثاني ومليون ليرة لبنانية للرابح الثالث من بين 14 مشروع، كما ستحاول تأمين الدعم المادي إن توفر من جهات تلتزم المشاريع.

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