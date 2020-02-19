محمد رمضان يتحدى هاني شاكر.. يرقص ويغني في الشارع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحاول الفنان المصري محمد رمضان أن يؤكد للجميع أنه يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، وأن قرار هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر، الخاص بمنع مطربي المهرجانات من الغناء لا يشمله، لذا صعد على سيارته الفارهة بمنطقة روض الفرج بوسط العاصمة القاهرة وراح يغني ويرقص.



حاصر عدد كبير من الجمهور الفنان محمد رمضان، وارتبكت الحركة المرورية في المنطقة، لكنه واصل الغناء والرقص والتصوير مع محبيه.

وكان محمد رمضان قد تعرض لحملة هجوم كبيرة بسبب خلافه مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر الذى فُصل من عمله وتم حرمانه من الطيران مدى الحياة نتيجة نشر رمضان صورا وفيديوهات من داخل قمرة الطائرة دون الرجوع للطيار.

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كما هدد ناصر البرنس، صاحب مطعم "البرنس" الشهير للأكلات الشعبية بالقاهرة، برفع دعوى قضائية ضد محمد رمضان بسبب اقتحام مطعمه بالكاميرات والتصوير بداخله دون الحصول على إذن.

وكان محمد رمضان قد أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتعرض لحرب ممنهجة وأكد أن الظلم لا ينتصر.



