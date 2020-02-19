شكرا لقرائتكم هكذا احتفل عمرو دياب بعيد الحب مع دينا الشربيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حالة خاصة يعيشها عمرو دياب بعد طرح ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "سهران" قبل ساعات، والذي تفاعل معه محبو الهضبة بشكل كبير منذ طرحه.

ليحل بعدها عيد الحب ويقرر دياب أن يحتفل على طريقته الخاصة، بعدما نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" تجمعه بدينا الشربيني.

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وعلق عليها قائلا "Happy Valentine day" وأهدى لها أغنية "زي ما انتي" من ألبومه الجديد، لترد هي عليه عبر حسابها وتعيد نشر الصورة لتوجه رسالة من خلالها.

وقالت الفنانة المصرية في رسالتها بالإنجليزية "الاحتفال بالألبوم الأفضل على الإطلاق مع أسطورتي عمرو دياب.. عيد الحب لا يمكن أن يكون أفضل من هذا.. تهاني لك يا حبيبي".

تعليق دينا الشربيني

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينشر فيها عمرو دياب صورته مع دينا الشربيني عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، إلا أن المرة الأولى لم يعلق فيها الهضبة على مناسبة الصورة، خاصة وأنه لم يفصح عن أي أمر يخصه هو ودينا الشربيني.