شريف منير يدعم منى فاروق برسالة مؤثرة

نشر الفنان شريف منير تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يدعم فيه الفنانة منى فاروق وذلك بعد أزمتها الأخيرة التى فجرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وقال شريف منير : ""عزيزتي الفنانة منى فاروق.. ربنا غفور رحيم.. وأعتقد ناس كتير مسمحاكي.. ومتعاطفة معاكي.. وأنا منهم.. لا تيأسي كل حاجة بتعدّي وياما ناس غلطت أكتر منك وعدّت على خير .. وعايشين بينّا وبيشتغلوا والناس نسيت".

وكانت نشرت منى فاروق تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بعد الأزمة النفسية التي تعرضت لها، خاصة بعد خروجها من السجن.

وقالت منى فاروق متمنية زيارة بيت الله الحرام: "يا رب اكتبلى العمرة .. نفسي أزور بيت النبي اشتكيله".

Advertisements

وانتاب منى فاروق حالة من البكاء الشديد فى الفيديو اللايف الذي نشرته على حسابها، والذي كشفت فيه تعرضها لحالة نفسية سيئة بعد خروجها من السجن وأنها تفكر فى الانتحار خاصة بعد عزوف الناس المقربين لها عنها.

قد يهمك أيضا:

شريف منير يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

شريف منير زوج ياسمين عبد العزيز في "بنحب تانى ليه" في رمضان 2020