شاهد زينة بصحبة ريم البارودي وياسمين رضا

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة جديدة برفقة الفنانة زينة عبر حسابها بموقع "انستجرام". وظهرت الفنانة زينة بصحبة النجمة ريم البارودي ومصممة الأزياء ياسمين رضا وعلقت عليها "حبايبي واخواتى". يذكر أن زينة يُعرض لها حاليا فيلم "الفلوس" الذي انطلق عرضه بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

ويشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب تامر حسني وزينة كل من محمد سلام، عائشة بن أحمد، إضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومي عز الدين.

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