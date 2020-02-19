شيرين رضا تنضم لأسرة فيلم "الغسالة"

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""الخليج 365"" من بيروت: تُشارك الفنانة شيرين رضا في بطولة فيلم "الغسالة" مع النجوم محمود حميدة، محمد سلام، أحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ولقد انطلق تصويره يوم السبت الماضي في احدى الشقق بمنطقة الزمالك. علماً أنه من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.

هذا ويستمر في السينمات فيلمها "رأس السنة" الذي انطلق عرضه منذ 5 فبراير، ويجمعها مع إياد نصار، أحمد مالك، بسمة، إنجي المقدم، هدى المفتي وعلي قاسم، وهو من تأليف محمد حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى. مع الإشارة إلى أنها ستُطل في شهر رمضان المقبل بمسلسل "اتجاه عكسي" المؤلف من 15 حلقة.