شريف منير: مستعد للتمثيل مع منى فاروق

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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""الخليج 365"" من بيروت: علّق الفنان شريف منير على الأزمة التي تواجه الفنانة منى فاروق، مبدياً رغبته في التعاون الفنّي معها. وذلك بعدما ظهرت في بثِّ مباشر عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" وخاطبت الجمهور أنها تحاول التظاهر بأنها تعيش حياةً طبيعية منذ خروجها من السجن قبل 8 أشهر، لكنها في الواقع ليست كذلك، بل تعاني بشدة من نبذ الناس والمجتمع لها. موضحة أنها لا تجد فرصاً للعمل في التمثيل ولا في أي مجال آخر، لأن الجميع يفضلون الابتعاد عنها.

وأوضحت أنها تتواجد حالياً في الإمارات ولا تجد عملاً، ولا تستطيع العودة لمصر لأنها تخاف حتى من السير في الشوارع خوفاً من المضايقات، وكل الأبواب أصبحت مغلقة في وجهها، وقالت باللهجةِ المصرية: "الدنيا ضاقت عليا أوي.. وأنتوا كده بتقفلوا عليا كل الأبواب الحلال وأنا توبت والله.. فلما تقفلوا عليا أبواب الحلال مش هيبقا قدامي حل غير إني أعمل حاجة حرام أو أموت.. وأنا أفضل الانتحار على إني أعمل حاجة حرام".

وأشار "منير" إلى أن "فاروق" ممثلة جيدة حتى وإن أخطأت في أمر ما، كاتبا عبر عبر حسابه الخاص على "فيسبوك": "عزيزتي الفنانة منى فاروق.. ربنا غفور رحيم.. وأعتقد ناس كتير مسمحاكي.. ومتعاطفة معاكي.. وأنا منهم.. لا تيأسي كل حاجة بتعدّي وياما ناس غلطت أكتر منك وعدّت على خير .. وعايشين بينّا وبيشتغلوا والناس نسيت". وختم: "ماتقسيش على نفسك أوي كده.. منتظرك علشان أمثل معاكي.. منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد جداً إني أمثل معاها".



