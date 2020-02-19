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نجوم شوهوا وجوههم برسومات الـ" تاتو".. أبرزهم بوست مالون وكريس براون وآمبر روز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجئ قطاع كبير من النجوم العالمين لرسم " التاتو " علي مناطق مختلفة من أجسادهم و تنل أغلب الرسومات إعجاب الكثير من محبي و معجبي هؤلاء النجوم ، لكن هناك بعض النجوم شوهوا أنفسهم برسم " التاتو " علي وجوههم بشكل مبالغ فيه وهو ما جعلهم محط للانتقاد .

النجم بوست مالون
النجم بوست مالون

 

 يأتي في مقدمة النجوم الذين رسموا " التاتو " علي وجوههم هو نجم الراب الشهير بوست مالون الذي حقق نجاحات مذهلة خلال عام 2019 و تحول لواحد من أشهر نجوم الراب في العالم ، فكتب مالون علي وجهه كلمتين و هما "Stay Away" و "Always Tired" في نص على وجهه كما رسم أيضا عجلة تحمل "دماء" .

 

النجم كريس براون
النجم كريس براون

 

كذلك النجم العالمي كريس براون دخل ضمن القائمة و ذلك بعد أن رسم علي وجهه " حذاء "  وهو ما اعتبره الكثيرين من أغرب رسومات التاتو التي رسمت علي أجساد النجوم .

أيضا النجم العالمي آرون كارتر رسم شهر سبتمبر الماضي تاتو ضخم علي وجهه ، فقد اثار ضجة كبيرة لي احدي جانبي وجهه وهي الأسطورة اليونانية ميدوس و التي ظهرت بنفس شكلها النجمة العالمية "ريهانا" علي غلاف إحدى المجلات .

وتدخل القائمة النجمة العالمية آمبر روز التي رسمت الكثير من " التاتو " علي أماكن متفرقة بجسدها ابرزها زراعيها ، فاجأت العالم برسمها تاتو كبير الحجم علي جبهتها .

كما ضمت القائمة أيضا أماندا بينز و نجم الراب تايجا و ترافيس باركر و ليل وايني و مايك تايسون و ويز خليفة  و Gucci Mane و غيرهم .

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Gucci Mane
Gucci Mane

 

ارون كارتر
ارون كارتر

 

بوست مالون
بوست مالون

 

النجم ارون كارتر
النجم ارون كارتر

 

اماندا بينز
اماندا بينز

 

امبر روز
امبر روز

 

تايجا
تايجا

 

ترافيس باركر
ترافيس باركر

 

ليل وايني
ليل وايني

 

مايك تايسون
مايك تايسون

 

ويز خليفة
ويز خليفة
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