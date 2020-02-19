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شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم شوهوا وجوههم برسومات الـ" تاتو".. أبرزهم بوست مالون وكريس براون وآمبر روز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجئ قطاع كبير من النجوم العالمين لرسم " التاتو " علي مناطق مختلفة من أجسادهم و تنل أغلب الرسومات إعجاب الكثير من محبي و معجبي هؤلاء النجوم ، لكن هناك بعض النجوم شوهوا أنفسهم برسم " التاتو " علي وجوههم بشكل مبالغ فيه وهو ما جعلهم محط للانتقاد .
النجم بوست مالون
يأتي في مقدمة النجوم الذين رسموا " التاتو " علي وجوههم هو نجم الراب الشهير بوست مالون الذي حقق نجاحات مذهلة خلال عام 2019 و تحول لواحد من أشهر نجوم الراب في العالم ، فكتب مالون علي وجهه كلمتين و هما "Stay Away" و "Always Tired" في نص على وجهه كما رسم أيضا عجلة تحمل "دماء" .
النجم كريس براون
كذلك النجم العالمي كريس براون دخل ضمن القائمة و ذلك بعد أن رسم علي وجهه " حذاء " وهو ما اعتبره الكثيرين من أغرب رسومات التاتو التي رسمت علي أجساد النجوم .
أيضا النجم العالمي آرون كارتر رسم شهر سبتمبر الماضي تاتو ضخم علي وجهه ، فقد اثار ضجة كبيرة لي احدي جانبي وجهه وهي الأسطورة اليونانية ميدوس و التي ظهرت بنفس شكلها النجمة العالمية "ريهانا" علي غلاف إحدى المجلات .
وتدخل القائمة النجمة العالمية آمبر روز التي رسمت الكثير من " التاتو " علي أماكن متفرقة بجسدها ابرزها زراعيها ، فاجأت العالم برسمها تاتو كبير الحجم علي جبهتها .
كما ضمت القائمة أيضا أماندا بينز و نجم الراب تايجا و ترافيس باركر و ليل وايني و مايك تايسون و ويز خليفة و Gucci Mane و غيرهم .
Gucci Mane
ارون كارتر
بوست مالون
النجم ارون كارتر
اماندا بينز
امبر روز
تايجا
ترافيس باركر
ليل وايني
مايك تايسون
ويز خليفة
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