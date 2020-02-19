شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي الأفلام المصرية المشاركة بالدورة الأولي من مهرجان البحر الأحمر السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان البحر الأحمر في دروته الأولي بجدة مشاركة فيلم LUXOR ، "الأقصر" للمخرجة الفلسطينية زينة درّة وهو انتاج مشترك بين مصر - المملكة المتحدة- الإمارات العربية المتحدة وهو من إنتاج محمد حفظي، وممدوح سابا وبطولة أندريا ريسبورو، مايكل لانديز، كريم صالح، شيرين رضا وينافس علي جوائز المسابقة الرئيسية للمهرجان.

فيلم الاقصر

يتناول الفيلم قصة هانا وهي موظفة إغاثة بريطانية، تعود إلى الأقصر هرباً من القسوة التي واجهتها على الحدود السورية الأردنية، في المدينة الأثرية، حيث تلتقي بعالم الآثار سلطان (كريم صالح)، وهو شخص كانت تعرفه قبل زمن طويل، وبين التماثيل والآثار لحضارات عاشت واندثرت، على هانا أن تقبل ذكريات الماضي، وتتخطى شكوك الحاضر.



الحد الساعة خمسة

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الحد الساعة خمسة



الحد الساعة خمسة

ويشارك في مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان 3 أفلام مصرية وهي "الحد الساعة خمسة" من إخراج شريف البنداري وإنتاج صفي الدين محمود، سالي ولي، شريف البنداري وتمثيل هديل حسن، خيري بشارة، أيتن أمين، صدقي صخر، يدور الفيلم حول هديل فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة وفي لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها تقرر الذهاب لعمل تجربة أداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة فيضعها بشارة في لحظة اختيار تزيد من حيرتها والفيلم روائي تسجيلي يمزج بين الواقعي والمتخيل في بناء سردي.



حنة ورد

كما يشارك فيلم "الخد الآخر" إخراج ساندرو كنعان وتمثيل طارق عبد العزيز، محيي ضرغام، درة يوسف ، وفيلم "حنّة ورد" إخراج مراد مصطفى وتمثيل حليمة، ورد، مارينا فيكتور وتدور أحداثه حول "حليمة" وهي امرأة سودانية تعيش في مصر تعمل "حنانة" – ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف – تذهب حليمة إلى حفلة حنة في احد المناطق الشعبية للقيام بعملها و إعداد العروس، بصحبه ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات والتى تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.