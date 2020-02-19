محمد رمضان متهم باقتحام أحد المطاعم الشهيرة بالقاهرة والتصوير فيها بدون أخذ تصريح

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2020 11:54 صباحاً - شن ناصر البرنس، هجومًا حادًا على الفنان المصري محمد رمضان واتهمه بتصوير فيديو كليب داخل محلاته بدون أخذ تصريح أو إذن منه.



ناصر البرنس، صاحب محلات البرنس الشهيرة بالقاهرة، نشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، قال فيه: “كل سنة وأنتم طيبين عملائي الكرام وأهلي أهل إمبابة.. معلش أنا هزعجكوا دقيقتين بس.. دلوقتي أنا كنت في البيت وسمعت خبر إن النجم محمد رمضان جايلي المطعم.. فقولت طبعًا رحبوا بيه وأعملوله ترابيزة فيها 20 فرد.. وببص على الكاميرات لقيت كاميرات رهيبة حوالي 7 أو 8 كاميرات موجودين.. فقولت هو في إيه؟!.. يعنى أنا بعت واحد يصور وعندي كاميرات في المطعم وقولت هصور”.

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وأضاف: “فجأة لقيت 7 أو 8 كاميرات في الفيديوهات اللي هتشوفوها معايا.. حاجة غريبة واستغربت وقولت في حاجة.. فكلمت المنتج بتاعه طارق نجارة، فبقوله أنتوا بتعملوا فيديو كليب يا أستاذ طارق أو بتعملوا حاجة لمسلسل البرنس الجديد.. فقاليى متتكلمش في الموضوع عشان متزعلش مني.. إيه متزعلش منى أنت بتهددني أنتوا بتيجوا تصوروا الناس بالعافية يعنى أو أنتم جايين تاخدوا المحل كده من غير ما تستأذنوا من صاحب المحل وصاحب البراند”.

وتابع: “في نجوم كتير بتجيلي نجوم عريقة وبيصوروا وبنعمل معاهم فيديو وبنستأذنهم قبل ما نعمل مقدرش أعمل فيديو مع نجم قبل ما استأذنه عشان عيب أو لما أتصور معاه بستأذنه.. فدى أصول والبروتوكول الطبيعي اللي الناس ماشيه عليه”.

واستطرد: “لكن أنت تيجي براندي أو تيجى تعمل هنا فيديو كليب وتنزله لا أنا هرفع دعوى قضائية ومن حقي وبلدي تجيبلي حقي ومش هسيب حقي.. هو النجم فوق دماغنا محمد رمضان فوق دماغنا وكل حاجة بس دا عمل ولا صداقة في العمل.. فأنا دلوقتي في فيديوهات وهوريهالكو وهو بيعمل فيديو كليب.. فيديوهات جيبتها من على الكاميرات اللي عندي في المحل 65 كاميرا”.

وقال: “جيبت كله واتضح إنه هو فعلًا بيعمل فيديو كليب.. والمنتج بيهددنيى وبيقولي أنت هتزعل منى ليه هتزعل منى أنت بتهددني يعنى.. لا مؤخذة يا نجم أنت متجيبش ناس تقعد تهدد في الناس ولا.. أنت نجم وعالي أوى بس متهددش في الناس يعنى إنك تيجي تصور في الناس بالعافية.. وأهو معايا الفيديوهات وتعالوا نتفرج عليها”.