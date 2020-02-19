فن ومشاهير

لينا الفيشاوي تثير الجدل وتعلن احترافها الرقص والفن

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كتب امير فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2020 11:54 صباحاً - أثارت لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي الجدل مجدداً؛ بعد أن قامت بتحديث معلوماتها عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، حيث كتبت في التعريف بها أنها ممثلة ومغنية وراقصة وكاتبة.leenaalfishawyy

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وهو الأمر الذي أثار الجدل بين متابعيها وجمهور والدها، رغم عدم احترافها الفن رسمياً، لكنها أكدت النية لاتجاهها احتراف الرقص والفن.leenaalfishawyy1

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كانت “لينا”، قد صدمت والدها، بعد أن نشرت على حسابها بـ”إنستغرام” صورة ظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها، وعرض والدها لهجوم شديد من قبل متابعيه، خاصة بعد ظهوره في أكثر من مناسبة مع ابنة زوجته ندى الكامل وهو يحتفل بعيد ميلادها.leenaalfishawyy2

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وما زاد من صدمة الفيشاوي أنه تبين من الصورة التي نشرتها “لينا” تواجدها في القاهرة بعد فترة من عدم تمكنها من المجيء إلى مصر بسبب منعها من السفر بحكم قضائي لوالدها، ولكن بعد إلغاء هذا الحكم وتمكن الابنة من العودة إلى القاهرة، تجاهلت زيارة والدها لتصدمه مرة أخرى وتزداد العلاقة سوءًا.leenaalfishawyy3

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وكانت لينا قد صدمت والدها أيضاً عندما تجاهلت اسمه في التعريف بالحساب الخاص بها على “إنستغرام” وكتبت اسمها “لينا فاروق الفيشاوي” لتنسب نفسها لجدها الراحل، دون ذكر اسم والدها تماماً.

يذكر أن محكمة جنح الدقي قد عاقبت الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه بدفع 20001 جنيه تعويضا و50 جنيهاً مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا في الدعوى المقامة من محاميها.

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