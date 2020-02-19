جيجي حديد تثير البلبلة.. ما علاقة الأطباق اللبنانية؟

متابعة بتجـــــــــرد: بعد أن عبّرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد عن محبّتها للتبولة والكبة كأطباق فلسطينية، حصل جدل عبر حسابها بين المتابعين الذين اعتبروا أنّ الأطباق التي ذكرتها هي أطباق لبنانية.
فردّت حديد: “الى كل من يقول إنّ هذه الأطباق لبنانية، والدي عاش في فلسطين منذ زمن بعيد قبل أن تصبح الأرض مقسّمة. الأطباق هي للمنطقة كلّها”، وتابعت: “أنا وعائلتي نشجّع المطاعم اللبنانية هنا لأنّنا نحبّ تذوّق الأطباق التي نعشق”.
وردّاً على تغريدة إحدى المتابعات: “التقيت والدك في لبنان، عليك أن تزوريه أيضاً”، قالت: “والدي يحبّ لبنان كثيراً، وأتمنّى أن أقوم بزيارته قريباً”.
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