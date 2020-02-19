حلا الترك ترفض اعتزال الفن بسبب “فارس الأحلام”

متابعة بتجــــــــرد: شاركت الفنانة البحرينية حلا الترك في برنامج “كاربول كاريوكي” الذي يقدمه الفنان السعودي هشام الهويش وتحدثت عن مواضيع عن حياتها الشخصية وأظهرت الكثير عن طباعها وافكارها وشخصيتها الناضجة.
وأبدت الترك رفضها النهائي عن احتمالية اعتزالها الفن إذا طلب منها “فارس الأحلام” قائلة: “أنا أشتغل وتعبت على نفسي ليش أعتزل، يعني أنت تغدر بي وتلعب بمشاعري وتخليني أعتزل وتاخد غرضك وفي الآخر مع السلامة”.
وأعربت حلا خلال الحلقة عن حبها وتقديرها الكبيرين للفنانة الاماراتية أحلام وصوتها وأدائها وشخصيتها. وعلقت بأنها تدين للأخيرة بما وصلت إليها، لافتة إلى أنها لا تنسى ما قالته لها يوماً حيث أشارت إلى أنها ستصبح مطربة الخليج الأولى.
وأعربت حلا خلال الحلقة عن حبها وتقديرها الكبيرين للفنانة الاماراتية أحلام وصوتها وأدائها وشخصيتها. وعلقت بأنها تدين للأخيرة بما وصلت إليها، لافتة إلى أنها لا تنسى ما قالته لها يوماً حيث أشارت إلى أنها ستصبح مطربة الخليج الأولى.
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