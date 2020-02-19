الممثل العالمي بن أفليك يعترف: طلاقي أكثر ما أندم عليه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف الممثل الأمريكي بن أفليك طلاقه من زوجته الممثلة جينفر جارنر الذي أتم إجراءاته عام 2018، بأنه أكثر ما يندم عليه في حياته.
وقال بن، في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "ما حدث إنني بدأت أدمن على تناول الكحوليات عندما كان زواجي يواجه مشكلات خلال عامي 2015 و2016، وبالطبع أدى ذلك لتفاقم مشاكلي الزوجية".
كان بن (47 عاما) وجينفر (47 عاما) انفصلا في يونيو/حزيران 2015، ولديهما 3 أبناء فيوليت (14 عاما) وسيربينا (11 عاما) وصامويل (7 أعوام).
وأوضح بن، الذي دخل دار لإعادة التأهيل للعلاج من إدمان تناول الكحوليات في أغسطس/آب 2018، أنه يحاول أن يبقى إيجابيا في تعامله مع تقلبات الحياة.
وأضاف: "ارتكبت بالفعل أخطاء وقمت بأعمال أندم عليها، لكن يتعين أن تلملم شتات نفسك وتتعلم من أخطائك وتمضي للأمام".
ومن المقرر أن يصدر أحدث أفلام بن" ذا واي باك" خلال مارس/آذار.
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