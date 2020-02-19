هذه هدية الفنان أبو الى ابنته المولودة حديثًا

بعد أسابيع على قدوم مولودته الاولى “ليال”، وصف الفنان المصري أبو هذا الشعور بـ “حلاوة الأبوة”. وكشف أنه يضع اللمسات النهائية على أغنية خاصة سيهديها الى إبنته ولكنه لم يتخذ القرار النهائي بطرحها لتكون في متناول الجميع أو سيحتفظ بها فقط لابنته.

ويستعد “أبو”، الذي سبق وأصدر مجموعة من الأغنيات منها “ثلاث دقات”، “عيش يا قلبي”، “حبيبي يا ليل” وغيرها من الأعمال، لطرح أغنية جديدة في آذار/مارس المقبل بعنوان “الف احتمال” وهي من النوع الدرامي وسيصورها على طريقة الفيديو كليب قريباً.

من جهة أخرى، لا زال “أبو” يعمل على ألبومه الغنائي المقرر اصداره مع بداية الصيف، والذي يتطرق فيه أبو لعدة مواضيع جديدة ومختلفة.

وكان أبو قد تحدث في لقاء سابق مع “الخليج 365” أنه يحب أن يطلق على ابنته اسم “داليدا” لأنه يحب هذا الاسم منذ صغره، لكن ايضاً القرار يعود الى زوجته في اختيار اسم طفلتهما، ويبدو أنها اختارت ليال.