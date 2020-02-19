اللبنانية جينا ديوان تعلن خطوبتها من حبيبها بعد 5 أشهر من حملها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الممثلة والراقصة الأمريكية من أصول لبنانية جينا ديوان وحبيبها الممثل ستيف كازي عن خطبتهما عبر "إنستغرام"، وذلك بعد 5 شهور من إعلانهما عن انتظارهما لطفلهما الأول.

وبحسب ما نشرته مجلة "بيبول" الأمريكية، فإن جينا ديوان 39 عاما وخطيبها الآن ستيف كازي الممثل الحائز على جائزة توني، 44 عاما، شاركا محبيهما بصورة رومانسية لهما، وكانت جينا ترتدي في إصبعها خاتم خطبتها الأنيق الذي تتوسطه ماسة كبيرة الحجم.

وكتبت جينا تعليقا على الصورة: "حياة الحب والنمو معك .. لديك قلبي".

وعلق كازي بمقطع من أغنية Let It Breathe لفرقة الروك Water Liars قائلا: "عندما تستيقظي كل صباح، سأقبل وجهك بابتسامة لم يرها أحد على الإطلاق، سأقبل عينيك وسأخبرك أني قد أحببتك كل هذه السنوات".

وبهذا المنشور الرومانسي، أعلن الثنائي جينا وكازي عن خطوبتهما، واستعرضت جينا خاتم الخطوبة الذي ساعدت كازي في صنعه الممثلة الأمريكية نيكي ريد.

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يعمل كازي وجينا الآن على توسيع نطاق أسرتهما، حيث ينتظران طفلهما الأول الذي أعلنا عن قدومه لمجلة "بيبول" في شهر سبتمبر السابق.

الجدير ذكره أن الممثلة جينا ديوان كانت متزوجة من الممثل الأمريكي تشاننغ تاتوم منذ عام 2009 ولديهما ابنة، وانفصلا نهائيا بعد زواج استمر 9 سنوات، وكانت الأسباب التي أدت إلى انفصالهما خلافات يصعب حلها وكثرة المشاحنات بينهما، بالإضافة إلى أنهما أصبحا منشغلين عن بعضهما بسبب جداول أعمالهما.

وبدأت جينا وكازي المواعدة في أكتوبر من عام 2018، وذلك بعد شهور قصيرة من انفصالها عن تشاننغ تاتوم، ثم أعلنا عن علاقتهما بشكل رسمي عبر "إنستغرام" في شهر يوينو من العام الماضي.

وأخبر مصدر مقرب للصحيفة أن كازي كان يأخذ علاقته بجينا على محمل الجد منذ بدايتها، واضطر لفعل أشياء كثيرة من أجل أن يجعلها تفكر في المواعدة مرة أخرى. وأضاف المصدر أنهما لا يتوقفان عن إظهار حبهما لبعضهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي عيد الحب، شارك كازي منشورا لطيفا يعايد به جينا، حيث قال: "شكرا لك على السماح لي بالتواجد في حياه أطفالك، وشكرا لك أنك في حياتي لقد شفيتني بحبك وقلبك... عيد حب سعيد".