معضلة جديدة في وجه هاري وميغان تهدد علامتهما "ساسكس رويال"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ليلة أمس الثلاثاء أن الملكة إليزابيث "حظرت" الأمير هاري وميغان ماركل من استخدام مصطلح "ملكي" في تسمية مؤسستهما الخيرية غير الربحية وعلامتهما "ساسكس رويال" أو "ساسكس الملكي"، وذلك لأنهما انسحبا كعضوين عاملين من العائلة المالكة بحثا عن الاستقرار النفسي والاستقلال المادي.

ومن جانبه، صرح مصدر ملكي لمجلة "تاون آند كونتري" بأن محادثات استخدام علامة "ساسكس رويال" مازالت جارية خلف أبواب القصر الملكي، حيث قال: "بما أن دوق ودوقة ساسكس قد تنازلا عن منصبهما كأعضاء كبار في العائلة المالكة ويتوجهان للعمل نحو الاستقلال المالي، فإن استعمالهما لكلمة "ملكي" تحتاج للمراجعة، والمحادثات ما زالت جارية".

وأضاف المصدر: "كجزء من عملية انتقال دوق ودوقة ساسكس إلى فصلهما الجديد، فإن التخطيط مازال جاريا حول إطلاق مؤسستهما الجديدة غير الربحية. وستتم مشاركة التفاصيل في الوقت المناسب."

ومع ذلك، أقر المصدر أن "الاتجاه المحتمل" في هذه المناقشات المستمرة بأن يتوقف هاري وميغان عن استخدام اسم "ساسكس رويال".

Advertisements

وفي السياق نفسه، وعندما أعلن الأمير هاري وميغان ماركل انسحابهما كعضوين بارزين من العائلة المالكة، كانت نيتهما واضحة تماما باستمرارهما استخدام علامة "ساسكس رويال" في أعمالهما، حيث أطلقا موقعهما الإلكتروني الخاص تحت مسمى "sussexroyal.com" في اليوم الذي أعلنا فيه عن انسحابهما، كما تم تصميم الموقع بنفس لوني الكحلي والرمادي المطابق لحسابهما "ساسكس رويال" على إنستغرام، والذي يحظى بقاعدة جماهيرية تصل إلى 11.2 مليون متابع.

وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني وحساب إنستغرام اللذين يحملان اسم "ساسكس الملكي"، فإن الزوجين كانا قد سجلا اسم "ساسكس رويال" كعلامة تجارية عالمية للحفاظ على حقوق الملكية، ولمنع أي جهة أخرى من استخدامه.

وتجدر الإشارةِ إلى أنه منذ وقت إعلان هاري وميغان انشقاقهما عن العائلة المالكة، والقصر الملكي يعالج الكثير من الترتيبات الجديدة للثنائي تحت إشراف الملكة وكبار الأعضاء، كالأمير تشارلز والأمير ويليام، ومنذ ذلك الحين حصل الكثير من التحديثات، كانتقالهما للعيش بين كندا ولندن، وبقاء كوخ فروغمور بقلعة ويندسور مقر إقامتهما الرسمي، ودفعهما رسوم تجديد الكوخ، وتنازل الأمير هاري عن جميع مناصبه العسكرية. وها هو القصر الملكي اليوم يتناقش إمكانية الثنائي من استخدام علامة "ساسكس رويال" في أعمالهما المقبلة، وذلك لأن النقاد يتساءلون لماذا سيستعمل هاري وميغان لقب "ملكي" وهما ليسا عضوين عاملين في العائلة!