دنيا بطمة تشنّ هجومًا حادًّا على سعيدة شرف بشأن "حمزة مون بيبي"

خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن صمتها لتتوجه بكلامها للمغنية الصحراوية سعيدة شرف حول موضوع حساب حمزة مون بيبي. ونشرت دنيا مقطع فيديو وجهته إلى سعيدة شرف وقالت: “شفتي أنا راه ماكانخاف لامنك لامن غيرك لا من حتى شي واحد.. الخوف من الله لي خلقنا، لكن خايبة وعيب أنكي تلمحي للناس أنه دنيا بطمة لي كاتبة داكشي فقط لا أقل ولا أكثر لأنه شفتي أنا نهار بغيت نهضر معاك راني هضرت عند سليمة".

وأضافت دنيا: "داكشي بيناتنا ماكاين لاش تشوهي السمعة ديالي قدام الناس لأنه أنا ماشي من الشيم ديالي أنني نوصل لهاد لبسالة.. يلا كنتي كتلمحي عليا أنا كدنيا بطمة راه عيب".

يذكر أن دنيا بطمة تعد من الأسماء المتهمة في قضية حساب حمزة مون بيبي الذي يقدم على التشهير بالفنانين والأسماء المعروفة وتشويه سمعتهم.

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