صافيناز تؤكد أنها لا تكره أغاني المهرجانات

أكدت الراقصة الاستعراضية صافينار أنها لا تكره أغاني المهرجانات الشعبية، أو أي نوع من المزيكا، مشيرة إلى أنها ترقص دائمًا على ما يطلبه الجمهور سواء شعبي أو مهرجانات أو غيره. وأكدت أن الجمهور في جميع حفلاتها يطلب جميع الأغاني، ولا تمانع في الرقص عليها، طالما هذا ما يفضلوه: "بنرقص وفقا لرغبتهم ومزاجهم".

وقالت إنها تحب أغاني أم كلثوم وعبدالحليم فقط، وهي الأغاني التي تفضل الرقص عليها دائما، لكن ما يطلبه الجمهور لا ترفضه، مشيرة إلى أنها لم تتعاقد على أي أعمال فنية في الفترة الحالية، وأن هناك الكثير من العروض لكنها لم تستقر على عمل معين.

يذكر أن نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، أصدر قرارًا بمنع التعامل مع مغني المهرجانات نهائيًا، بعد ساعات من الجدل، الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

مجهول يهدد بتفجير كوبري بسبب خيانة صافيناز له

صافينار ترد علي اتهامات رقصها بالحجاب في إحدي الحفلات