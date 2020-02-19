تسريب يكشف تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد في رمضان

بدأ الفنان رامز جلال في التحضير لبرنامج المقالب الجديد، والذي سيُعرض في شهر رمضان المقبل، إلا أنه فرض حالة من السرية على كل فريق العمل المشارك في البرنامج. ووفقًا لمصادر من داخل فريق العمل، من المفترض أن يصور الفنان رامز جلال حلقات برنامجه في إحدى جزر الفلبين بقارة آسيا.

وعن فكرة البرنامج، أوضح المصدر أن فكرة البرنامج سوف تعتمد هذا العام على استدراج الضيف وإقناعه بأنه سيقوم بتصوير إعلان لإحدى منتجات شركة عالمية وسيتم تصوير هذا الإعلان في الفلبين، وأثناء التصوير يتم ترتيب فوران بركان في المنطقة ويُصاب فريق العمل بالخوف والذعر، وبالطبع يكون الضيف هو ضحية هذا الرعب الحقيقي فجميع من حوله يعرفون أن ما يحدث غير حقيقي إلا هو، حيث يعتقد أن هناك بركان بالفعل وتتصاعد منه الحمم النارية.

ورغم أنه لم يتم الاستقرار على اسم البرنامج حتى الآن، إلا أن البرنامج يحمل اسم اسما مبدئيا وهو «بركان رامز»، ولكن قد يتم تغييره في أي وقت. وأشارت مصادر إلى أن رامز جلال، قدم خلال الساعات الماضية للصحافة، عدة معلومات تفيد بتصوير مقالب برنامجه الجديد فى الفلبين والسعودية، وغيرها من الأماكن لتشويق الضيوف والجمهور.

وأشار المصدر أن البرنامج هذا العام ستصل تكلفته إلى 150 مليون جنيه، وهي ميزانية قياسية لم يتم اعتمادها من قبل، ومنذ بداية الفنان المصري الشاب في القيام بتصوير حلقاته، والتي جاءت على مدار السنوات الماضية تحت عناوين مختلفة منها «رامز قلب الأسد» و«رامز ثعلب الصحراء»، وغيرها من المواسم التي وصل عددها تسعة أي أن رمضان القادم هو الموسم العاشر لتلك النوعية من البرامج والتي يقوم ببطولتها رامز جلال.

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