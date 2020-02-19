رامي جمال يُصاب بالإحباط بسبب تجاهل الإعلام لألبومه وإليسا توجه له رسالة

أعرب الفنان المصري رامي جمال عن حزنه الشديد بسبب تجاهل الإعلام لألبومه الجديد "أنا لوحدي"، علي الرغم من أنه حقق نجاحاً كبيراً ليصبح ترند علي محرك البحث غوغل ويوتيوب، في الوقت الذي ينصب الاهتمام على أزمة مطربي المهرجانات، الأمر الذي أصابه بالإحباط علي حد قوله. وقال رامي عبر تويتر، "‏كالعادة وكما كنت متوقع تجاهل تام من الإعلام عن ألبومي الإعلام بيتكلم بس عن المهرجانات ..ده اللي بيحصل مع فنان ألبومه كامل تريند يوتيوب مزيكا بقاله ١٠ أيام منتهي التجاهل والإحباط.. فعلا النجاح للجيل بتاعي صعب جدا.. شكرا لزملاء المهنة اللي باركولي وللجمهور المحترم".

كالعادة وكما كنت متوقع تجاهل تام من الاعلام عن البومي الإعلام بيتكلم بس عن المهرجانات ..ده اللي بيحصل مع فنان البومه كامل تريند يوتيوب مزيكا بقاله ١٠ ايام منتهي التجاهل والإحباط . فعلا النجاح للجيل بتاعي صعب جدا. شكرا لزملاء المهنة اللي باركولي وللجمهور المحترممن جانبهم، أعلن عدد من نجوم الفن عن دعمهم لرامي، حيث قالت الفنانة اللبنانية إليسا: "‏ألف مبروك إلك ولكل محبي الفن بألبومك الجديد يا رامي.. إحساسك وصوتك وموسيقتك رائعين وبيشرفني إنو هالسنة كمان رح تكون معي بألبومي.. كل التوفيق والحب".

وقال المؤلف والكاتب أيمن بهجت قمر، ‏‎"إفرح بنجاحك مكسر الدنيا يا رامي وكلنا فرحانين بيك"، وأضاف الملحن تامر حسين، "‏‎بالعكس ألبوم محترم والناس بتتكلم عنه بُكل تقدير واحترام وإنت شايف بنفسك مش مهم الإعلام إنت بتغنى لجمهور محترم ومبسوطين بمجهودك وشغلك وانت عارف اما عن الاعلام ف الاعلام يا صديقى عمره ما اهتم بفنان صاحب قيمة وتأثير حقيقى دايماً بيدوروا بيلتفت لصاحب الأفكار الشاذة اتبسط بنجاحك".

ويعتبر هذا الألبوم هو الأول منذ إعلان رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق ونيته للاعتزال لولا تدخل الجمهور وعدد من نجوم الفن الذين دعموه ليتمكن من تخطي أزمته.وألبوم أنا لوحدي شارك فيه شركة "نجوم ريكوردز"، ومن الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وغيرهم.وشارك رامى جمال في الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات، أهمهم أغنية "استغنيت" والتي احتلت التريند رقم 4 على "اليوتيوب".

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