محمد رمضان: يحاربونني لأنني من الطبقة البسيطة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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""الخليج 365"" من بيروت: رد الفنان محمد رمضان، على خبر منعه من الغناء ضمن قائمة مطربي المهرجانات، بأن هناك حرباً ممنهجة عليه لأنه من أبناء الطبقة البسيطة. وقال أنه يعتبر الجمهور صاحب الفضل بنجاحه، مؤكداً أن مشاركته لهم في تفاصيل حياته يرجع لاعتبارهم عائلته.

وأوضح في التدوينة التي كتبها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إلى أهلي وناسي أنتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي؛ لأني بعتبركم عيلتي زي ما بعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها بعرفكم لأن إنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي».

وأضاف: «وبسببكم برضه بتحارب بهذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات.. والسبب هو أنه لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية».

واختتم رمضان رسائله لمتابعيه: «المقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم، زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه إن مش أي حد يغلط يتم إيقافه مدى الحياة، العقوبة فعلاً قاسية جدًا إنما مش قصدي الطيار خالص، والدليل إن كل الطيارين اللي سمحوا بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم إيقافهم أسبوع واحد حتى، ومع ذلك لمّا شوفت أنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احترامًا لكم، ثقتي في الله ثم فيكم إن الظلم لا ينتصر أبدًا.. #ثقة_في_الله_نجاح»

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يُذكر أن "رمضان" واجه انتقادات لاذعة من متابعيه وحملة واسعة لمقاطعته بسبب ما اعتُبِرَ سخرية من الطيار المصري أشرف أبو اليسر الذي تم إيقافه عن العمل بعدما سمح له بالتقاط الصو بقمرة القيادة خلال رحلة السفر.

وقام الطيار المصري برفع دعوى قضائية ضده، تحمل رقم 84 لسنة 2020، أمام محكمة 6 أكتوبر الإبتدائية. فيما أوضح محام الطيار مجدي حلمي، أن موكله اضطر للجوء إلى القانون، بعدما تمادى "رمضان" بنشر الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بأزمة إيقاف موكله عن الطيران، دون أن يدري بأنه يمس بسمعة طيار مصري عظيم.