حسين الجسمي يختتم فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الثاني

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""الخليج 365"" من بيروت: أحيا الفنان حسين الجسمي حفل اختتام فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الثاني تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وذلك في حديقة أم الإمارات بالعاصمة أبوظبي، وبحضور جمهور إماراتي وعربي من مختلف الأعمار وعدد كبير من أصحاب الهمم. حيث تنقل "الجسمي" بين الأغنيات برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.



وأعرب عن شكره الكبير لـ"أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك على هذا التجمع الأسري الذي نُثر من خلاله الفرحة بين وجوه الأطفال والأخوة والأخوات الحاضرين الحفل الذي وصفه بالرائع والمنظّم بشكل متميز"، مثنياً على "جهودها ومتابعتها لشؤون الأسرة الإماراتية والعربية وإهتمامها الواضح فيها"، وقال: "شكراً لأمنا أم الإمارات الغالية على كل شيء".

كما هنأ بمناسبة عودة جنود الوطن الى أرض الدولة، ووصفهم بالرجال الذين "رفعوا الراس وشرّفوا الوطن ببطولاتهم"، وقدّم لهم الأغنية الوطنية "الصقور المخلصين" من أشعار الشيخ الراحل زايد بن سلطان ال نهيان، وألحان محمد الأحمد.

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وشكر مؤسسة التنمية الأسرية على "دعوتهم وتنظيمهم الرائع للحفل في ملتقى أبوظبي الأسري الثاني وعلى إهتمامهم بزرع المحبة والسعادة بين الناس"، معتبراً أنها "خطوات هادفة للإهتمام بالأسرة بشكلٍ عام".