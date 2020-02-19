شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير: منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد لو اشتغلت معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم النجم شريف منير الفنانة منى فاروق، التى خرجت على السوشيال ميديا أول أمس فى لايف تحدثت فيه عن معاناتها، وأنها تفكر جديا فى الانتحار، بسبب ما تلاقيه من معاملة.

شريف منير قال عبر حسابه على إنستجرام "منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد لو اشتغلت معاها"، لتُقابل دعوة شريف منير إشادات كبيرة من متابعيه، كونه مد لها يد العون فى الوقت الذى أعلنت فيه عن احتياجها لذلك.

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شريف منير على انستجرام

وكانت منى قد نشرت عبر ستورى حسابها على انستجرام، امنياتها بأداء "عمرة"، وعلقت قائلة:"يارب نفسى أجيلك.. يارب أكتب لى عمرة.. نفسى أزور بيت النبى اشتكيله".

بعد ظهورها في فيديو بث مباشر أول أمس الاثنين عبر حسابها على إنستجرام، اعتذرت من خلاله الفنانة منى فاروق للشعب المصرى حيث عبرت فيه عن حزنها الشديد من المعاملة التى تتلقاها من الناس والمجتمع بسبب أزمتها الأخيرة، وتمنت في الرسالة التي بثتها الموت بسبب المعاملة السيئة من الشارع لها.

يشار إلى أنه تصدر هاشتاج "ادعم منى فاروق" قائمة الأكثر تداولا على تويتر في مصر، أمس الثلاثاء، وكذلك اليوم، وقالت تغريدة متضامنة "من كان منكم بلا خطأ فليلقها بحجر.. #ادعم_منى_فاروق"، وتغريدة أخرى داعمة لمنى فاروق: "بلاش تبقو كلاب سعرانه تنهش في لحم الناس ولا جلادين انتو لولا ستر ربنا كان زمان موقفكم اسوء منها بكتير الرحمة".