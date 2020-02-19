شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عملية أحمد فهمى الجراحية الثانية فى المريء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد النجم أحمد فهمي موعد إجرائه العملية الجراحية الثانية في المريء حيث قرر السفر إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 12 مارس المقبل على أن يجرى العملية يوم 13من نفس الشهر، ويعود إلى القاهرة في اليوم التالي مباشرة، ويأتي ذلك بعد إجراء فهمي عملية أولى في القاهرة قبل شهرين ولم تحقق النجاح الكامل ولم تقضى على الآلام التي شعر بها على مدار العامين الماضيين.

وأكد أحمد فهمى لـ ”الخليج 365” أنه استقر على هذه المواعيد لتكون وقت اجازته من تصوير مسلسله "تيمون وبومبا" الذى ينشغل به حالياً لعرضه في شهر رمضان المقبل، موضحاً أن العملية لن تعطله عن تصوير مشاهده في العمل لاسيما وأنه سيعود بعد اجراء العملية مباشرة ويستأنف التصوير في اليوم التالى وتحديداً 15 مارس، لاسيما وأن العمل انطلق متأخراً ولا مجال للإجازات.

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مسلسل "تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد فهمى وأكرم حسنى وبيومى فؤاد وويزو وعارفة عبد الرسول، لطفى لبيب، والطفل إسماعيل أحمد الجندى – نجل مخرج العمل – والطفلة هنا زهران، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات جار الاستقرار عليهم.

وخلال السنوات القليلة الماضية استطاع أحمد فهمى وأكرم حسنى تقديم ثنائى ناجح سواء فى العديد من الأعمال بالدراما أو السينما حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعدها تعاونا فى مسلسل "ريح المدام"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".