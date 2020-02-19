حقيقة تأجيل "خالد بن الوليد" وخلاف رؤوف عبدالعزيز وعمرو يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

ترددت في الأونة الأخيرة أنباء عن تأجيل مسلسل "خالد بن الوليد" للفنان عمرو يوسف، وعدم اللحاق بالموسم الرمضاني.

الشائعات حاصرت العمل منذ انطلاق تصويره، منها شائعة عن خلافات بين المخرج رؤوف عبدالعزيز والفنان عمرو يوسف، ومنها شائعات عن صعوبات التصوير، وعدم العرض الرمضاني.

وعلم "الخليج 365" من مصدر، رفض ذكر اسمه، أنه لا صحة نهائيا لأي خلافات بين المخرج رؤوف عبدالعزيز والفنان عمرو يوسف، وأن فريق العمل يجمعه "كيمياء" مشتركة.

وتابع المصدر أن فريق العمل صور بالفعل في الأردن، لكن توقف التصوير بسبب استخراج بعض التصاريح الإضافية، فعاد فريق العمل للقاهرة لاستكمال مراحل العمل، لحين صدور بقية التصاريح.

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وعن اللحاق بالموسم الرمضاني، قال المصدر إن فريق العمل يواجه تحديا، هو خروج عمل تاريخي عن شخصية مرموقة في التاريخ الإسلامي بالشكل الأمثل بما يتطلب مجهود جبار، لأن سوق المسلسلات التاريخية سوق ضخم والمنافسة به باسم مصر يجب أن تكون في أفضل مستوى، ولا يوجد أي تأكيد بشان تأجيل عرضه.

وأضاف: "فريق العمل يواصل التصوير على قدم وساق، ولم يصدر قرار من فريق العمل أو شركة الإنتاج بالتأجيل من عدمه"، موضحا أن فريق العمل لا يوجد لديه أزمة في مد مدة التصوير، إذا كان هذا يصب في صالح خروج العمل بأفضل صورة.

وطالب المصدر الجمهور بالوقوف إلى جانب صناع العمل وأن يتوقفوا عن ترديد الشائعات التي تصيبهم بالاحباط، موضحا أن فريق العمل يشعر بالفخر لتقديم سيرة صحابي جليل مثل خالد بن الوليد، طالبين من الجميع الوقوف بجانبهم للخروج بعمل يليق باسم مصر.

يذكر أن مسلسل خالد بن الوليد تأليف إسلام حافظ، عن كتاب "عبقرية خالد" لعباس العقاد.