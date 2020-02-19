فيديو| نجل محمد شرف يكشف سبب حزنه في أيامه الأخيرة.. وأزمة اسم "سامبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تمر، اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد محمد شرف، الذي ولد في الإسكندرية في 19 فبراير 1963، ورحل عن عالمنا في 27 يوليو 2018، بعد صراع مع المرض.

ونستعرض بعض تصريحات نجله عنه في أحد اللقاءات التليفزيونية..

قال الفنان الشاب هشام شرف، نجل الفنان محمد شرف، إن الده مر بظروف عصيبة في أوقاته الأخيرة، بسبب المرض وقلة العمل.

وأضاف هشام أن نقابة المهن التمثيلية لم تتخل عن محمد شرف من أصغر عضو حتى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي لم يتخل عنه نهائيا.

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وتابع هشام شرف أن الفنان أحمد حلمي وأشرف عبدالباقي وطارق لطفي كانوا دائمي السؤال عنه.

وأكد هشام شرف أن ما كان يزعج والده وسبب حزنه هو عدم السؤال عنه باستمرار وكان يفتقد الناس، فبالرغم من وجود اتصالات معه من نجوم الفن إلا انه كان "مستني أكتر".

وأوضح هشام شرف أن هناك أشخاص بدأ شرف معهم من البداية مثل أحمد آدم وصلاح عبدالله، وكانوا أصدقاء عمره، وانتظر السؤال منهم أكثر.

وقال هشام شرف إن والده لم يتقاض أي أجر عن دور "سامبو" في مسلسل أرابيسك، لأنه لم يكن عضو بنقابة المهن التمثيلية، مؤكدا أن هذا الدور سبب له الضيق، لأن الناس في الشارع كانت تناديه باسم سامبو فقط، متجاهلين اسمه الحقيقي.