تراند اليوم : رسالة مهينة من ممثلتين مصريتين شاركتا في "أزمة نسب"



وجهت الممثلتان المصريتان، ريم البارودي وزينة، رسالة تحد عبر نشرهما صورة تجمعها معًا.

وريم وزينة، كانا مثار جدل لفترة طويلة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بسبب مشاكلهما الشخصية، إذا ارتبط الأولى لبعض الوقت بعلاقة زواج بالمطرب أحمد سعد، بينما تقول الثانية إن الممثل أحمد عز تزوج منها لكنه رفض الاعتراف بابنيه اللذين أنجبهما من هذه العلاقة.

ونشرت ريم وزينة، صورًا تجمعهما ومعهما شقيقة الأخيرة ياسمين عبر حسابهما على تطبيق "إنستجرام"، إلى جانب فيديو سويا وهن يقفن بجانب نافورة.

وعلقت الاثنتان: "واللي مش عجبه يروح يشرب من البحر ????????????????????????????????????????".

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وكانت زينة وريم البارودي في بطولة مسلسل "أزمة نسب" الذي عرض في رمضان 2016.