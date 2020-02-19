تراند اليوم : اعتقال «عائشة عياش» في الإمارات بعد تورطها في «فضائح المشاهير»

اعتقلت السلطات في الإمارات، الفنانة ومصممة الأزياء الشهيرة عائشة عياش، على خلفية تورطها في قضية "فضائح المشاهير"، المعروفة بحساب "حمزة مون بيبي".

وجاء اعتقال مصممة الأزياء المغربية بناءً على مذكرة اعتقال أصدرتها السلطات المغربية، بعد أن أشارت التحقيقات في القضية التي أحدثت هزة في الوطن العربي وشهرت بفنانات وإعلاميات وسببت مشاكل كبيرة، إلى تورط عائشة عياش في القضية مع الفنانة والمطربة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام.

وقالت وسائل إعلام محلية إن القضاء المغربي، أصدر قبل أسابيع مذكرة اعتقال بحق عائشة، لكنها اختفت عن الأنظار منذ صدور المذكرة، بعدما كانت نشطة على مواقع التواصل، حتى الرابع من يناير الماضي.

وجاء توقيف المصصة المغربية، بناء على اتفاقية التعاون القضائي التي وقعتها الإمارات والمغرب العام 2006.



